Preso con quasi 600 dosi di metadone 56enne torna libero

Dopo un blitz che ha scosso Licata, un 56enne è tornato libero, ma con pesanti restrizioni: obbligo di dimora e tre visite settimanali alla polizia giudiziaria. Arrestato due settimane fa con quasi 600 dosi di metadone, l’uomo si trova ora sotto stretta sorveglianza, mentre le indagini continuano a fare luce sul suo ruolo nel traffico di droga. La vicenda riaccende il dibattito sulla lotta alla criminalità e sulla tutela della salute pubblica.

Obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana per il 56enne licatese arrestato due settimane fa dalla polizia nel corso di una massiccia operazione antidroga. Gli agenti, nella sua abitazione hanno trovato 594 dosi di metadone, sostanza utilizzata.

"Aveva in casa 600 flaconi di metadone, panetto e dosi di hashish": arrestato un 50enne - Un cinquantenne di Licata è stato arrestato con 600 flaconi di metadone e hashish: un caso che mette in luce la crescente preoccupazione per il mercato delle droghe.

