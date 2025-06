Presidio in piazza Matteotti | Inefficace uno spreco di risorse Finalmente si cambia rotta

Dopo anni di battaglie, Fratelli d’Italia celebra la svolta: il presidio in piazza Matteotti, ritenuto inefficace e uno spreco di risorse, viene finalmente riorganizzato. La decisione del sindaco Mezzetti di spostare gli agenti della Polizia Locale sul campo rappresenta un passo decisivo verso una Modena più sicura e sociale. È tempo di azioni concrete che valorizzino il territorio e garantiscano maggiore sicurezza ai cittadini.

È notizia di ieri la revisione del presidio di piazza Matteotti ‘ Modena città sociale e sicura ’ – annunciata dal sindaco Mezzetti –, che comporterà uno spostamento ’sul campo’ degli agenti della Polizia Locale, "finalmente destinati – sottolinea Fd’I – al pattugliamento appiedato dell’area e del centro storico". Fratelli d’Italia esulta così per la decisione, dopo anni di battaglie contro un presidio ritenuto "inefficace e uno spreco di risorse". "Era il 30 dicembre 2023 quando denunciammo il totale fallimento dell’operazione piazza Matteotti – ricorda Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presidio in piazza Matteotti: "Inefficace, uno spreco di risorse. Finalmente si cambia rotta"

