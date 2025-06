Presentazione Protocollo d’Intesa Accordo di Rete per la Parità di genere

Brindisi, si terrà la presentazione del Protocollo d’Intesa e dell’Accordo di Rete dedicati alla promozione della parità di genere nei contesti lavorativi. Un’iniziativa che rappresenta un passo importante verso ambienti più inclusivi e equi, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne e ridurre le disparità. Questo evento segna un nuovo capitolo nel cammino verso una società più giusta e paritaria, ecco perché non puoi perderlo.

BRINDISI – Ancora un passo avanti a favore della parità di genere nei luoghi di lavoro. Nell’ambito delle politiche di inclusione socio – lavorativa volte all’empowerment femminile ed alla diminuzione del divario di genere, il giorno 16 giugno prossimo, alle ore 10, presso il Palazzo della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Presentazione Protocollo d’Intesa “Accordo di Rete per la Parità di genere”

Il protocollo promuove azioni in materia di empowerment femminile, di promozione dell'occupazione femminile e dell'imprenditoria, di contrasto alla violenza di genere e di educazione alle differenze e cultura della parità. Leggi la notizia completa Partecipa alla discussione

Firmato Protocollo d’intesa 2025 tra @INL_gov e Consigliera Nazionale di Parità. Un passo avanti per la promozione della parità di genere, prevenzione e contrasto delle discriminazioni nei luoghi di lavoro attraverso segnalazioni tempestive. https://lavo Partecipa alla discussione

