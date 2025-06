Presentata l' edizione 2025 di Un' estate da Belvedere | 18 appuntamenti in cartellone

L’attesa è finita: l’edizione 2025 di Un’Estate da Belvedere celebra il suo decennale con 18 appuntamenti imperdibili, pronti a rendere magica l’estate casertana. Dal 27 giugno al 26 settembre, in due splendide location, il festival prodotto da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione e patrocinato dal Comune di Caserta promette di emozionare e coinvolgere il pubblico, confermandosi come il cuore pulsante della stagione estiva. Preparati a vivere un’estate indimenticabile!

Un’Estate da Belvedere compie 10 anni. Il festival che anima l’estate casertana, prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune di Caserta, si terrà dal 27 giugno al 26 settembre 2025. Anche quest’anno i vari eventi in cartellone avranno luogo in due. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Presentata l'edizione 2025 di "Un'estate da Belvedere": 18 appuntamenti in cartellone

In questa notizia si parla di: estate - belvedere - cartellone - presentata

Vincenzo Salemme raddoppia le date del suo spettacolo a Caserta, nuova replica di “Ogni promessa è debito” al festival Un’Estate da Belvedere - Vincenzo Salemme raddoppia le date del suo spettacolo "Ogni promessa è debito" al Belvedere di San Leucio, in occasione della decima edizione del festival "Un’Estate da Belvedere".

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Presentata l'edizione 2025 di Un'estate da Belvedere: 18 appuntamenti in cartellone; Lucio Corsi alla decima edizione del festival Un'Estate da Belvedere, il 13 luglio 2025 in concerto al Belvedere di San Leucio; “Sboccia l’estate”, tra teatro, cinema e musica. Il grande spettacolo torna protagonista in Piazza del Campo.

‘Un’Estate da Belvedere’, presentata ufficialmente la decima edizione - Al via la decima edizione di "Un’Estate da Belvedere", il festival che da dieci anni colora le serate estive di Caserta con un cartellone ricco di eventi.