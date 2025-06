Presa a calci in testa per aver difeso una ragazza a Centocelle il racconto choc di una creator

Luna, giovane creator di 27 anni, ha vissuto un incubo a Centocelle: dopo aver difeso una ragazza da un'aggressione, si è trovata circondata dagli aggressori, che si sono trasformati in violenti persecutori. Un episodio atroce che mette in luce la fragilità della sicurezza e il coraggio di chi si schiera contro l’ingiustizia. La sua testimonianza scuote le coscienze: cosa può succedere quando il bene si scontra con la peggiore violenza?

"Volevo difendere una ragazza, ma quelli che erano i suoi aggressori poi sono diventati i miei e mi hanno preso a calci in testa". A raccontare il pestaggio subito a Centocelle è Luna, una ragazza di 27 anni creator digitale. La giovane, lo scorso 5 giugno, intorno alle 4 del mattino era con un.

