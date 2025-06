Preoccupatevi per voi stessi nonni | Justin Bieber sbotta sui social ecco cos’è successo

Justin Bieber torna a scuotere i social, questa volta con un messaggio diretto e senza filtri. La sua improvvisa esplosione di rabbia, rivolta alle insinuazioni sulla sua salute, ha catturato l’attenzione di tutti. “Preoccupatevi per voi stessi, nonni” è diventata il suo grido di difesa, dimostrando che anche le star più amate affrontano momenti di fragilità e necessitano di rispetto. Ma cosa si nasconde dietro questa reazione?

Justin Bieber torna a far parlare di sé, e ancora una volta non per la sua musica. Il cantante si è sfogato sui social, e lo ha fatto di fronte alle incessanti insinuazioni sulle sue condizioni di salute: “Preoccupatevi per voi stessi, nonni”. Ma cos’ha scatenato la sua rabbia? Tutto nasce da un post su Instagram pubblicato da “Comments by Celebs”. L’account ha ripreso due messaggi di una conversazione tra nonno e nipote: “Sono preoccupato per Justin Bieber”. Poco dopo, un altro: “C’è così tanto dolore nella vita di Justin”. Il commento arriva dopo giorni di misteriosi post condivisi da Bieber. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it