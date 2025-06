Prenota due settimane in una suite e svuota il minibar senza pagare | il caso del truffatore seriale di hotel di lusso

In un mondo dove il fascino dell’hotellerie di lusso cela spesso insidie, la storia di Alfonso Fabrizio Russo ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra astuzia e truffa. La sua capacità di approfittare di suite esclusive e svuotare minibar senza pensieri ha fatto notizia, culminando in un arresto che smaschera un caso di truffatore seriale. Una vicenda che invita a riflettere sui rischi nascosti dietro il lusso sfavillante.

Ci sono volute più di sessanta denunce, accumulate nell’arco degli ultimi diciotto mesi, per portare all’arresto di Alfonso Fabrizio Russo, 48 anni, originario di Napoli. Lunedì 9 giugno, l’uomo è stato prelevato dai carabinieri di Modena mentre si trovava in una camera extra lusso dell’Hotel Guerro, a Castelvetro. Nell’ultimo anno e mezzo, il 48enne avrebbe truffato centinaia di strutture alberghiere di lusso, fermandosi anche per diverso tempo e senza mai saldare il conto. Tutti i precedenti. L’intervento dei militari, scrive il Corriere di Bologna, è scaturito dalla segnalazione della responsabile dell’hotel. 🔗 Leggi su Open.online