Prendono i figli e scompaiono nel nulla il mistero della famiglia di 10 persone | Aiutateci a trovarli

Una famiglia di dieci persone scompare nel nulla in Finlandia, lasciando un mistero irrisolto che inquieta l'intera nazione. Un anno di silenzio, nessuna traccia né fisica né digitale, ha alimentato interrogativi e paura. Ora, la polizia internazionale ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando nomi e foto dei genitori: un appello urgente per aiutarci a trovare i figli e scoprire la verità dietro questa sparizione inspiegabile. Continua a leggere.

Il mistero che angoscia la Finlandia dove la famiglia di 10 persone è scomparsa nel nulla un anno fa senza lasciare nessuna traccia, né fisica né digitale. Il gruppo è ricercata a livello internazionale e la polizia locale ha deciso ora di rendere pubblico il caso e di pubblicare persino i nomi e le foto dei genitori che avrebbero caricato gli 8 figli in un furgone facendo perdere le tracce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

