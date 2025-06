Prendo atto e resto in attesa degli sviluppi Massima fiducia nei confronti della magistratura

Il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, esprime fiducia nelle istituzioni e nel sistema giudiziario italiano, sottolineando come lo Stato di diritto garantisca un equilibrio fondamentale per la nostra democrazia. La sua dichiarazione riflette una convinzione profonda nella correttezza delle procedure e nell’impegno della magistratura nel fare giustizia. Di fronte all’avviso di chiusura di una complessa indagine, questa posizione rafforza l’idea che la trasparenza e il rispetto delle regole siano i pilastri su cui si fonda la nostra convivenza civile.

«Viviamo in uno Stato di diritto nel quale le Istituzioni si prendono cura di sé stesse, controllando, indagando, intervenendo. Funziona così, ed è un bene per tutti noi». Lo dice il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi in una nota ufficiale.«Di fronte all'avviso di chiusura di una complessa.

La sindaca: lo Stato di diritto farà piena luce; Scalo merci, Rfi disposta a riconsiderare il sito; Ora vogliamo la verità processuale.

«Prendo atto e resto in attesa degli sviluppi. Massima fiducia nei confronti della magistratura» - Il commento del sindaco Tarasconi all'indagine che vede indagati vertici e dirigenti Ausl: «Se verranno riconosciute responsabilità, confido che vengano presi provvedimenti adeguati, e così sarà senza ...