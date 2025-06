Prende a pugni un 20enne poi lo minaccia con una mannaia | denunciato

Una scena di pura paura quella vissuta nella tarda serata di martedì 10 giugno in via Trieste, dove un ragazzo di 20 anni è stato brutalmente aggredito e minacciato con una mannaia da un conoscente. L'aggressore, dopo l'atto violento, si è dato alla fuga a bordo di un'auto. La vicenda ha suscitato sgomento e ora il responsabile è stato denunciato, portando alla luce un episodio che mette in discussione la sicurezza della comunità.

Prima lo ha colpito con un pugno, poi lo ha minacciato con una mannaia. Dopodiché è scappato a bordo di un'auto. Momenti di paura nella tarda serata di martedì 10 giugno per un ragazzo di 20 anni, che ha subito l'aggressione da parte di un conoscente in via Trieste. Il responsabile delle minacce. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Prende a pugni un 20enne, poi lo minaccia con una mannaia: denunciato

Cosa riportano altre fonti

Prende a pugni un 20enne, poi lo minaccia con una mannaia: denunciato.

Chieti, 20enne condannato a tre anni per aver picchiato due coetanei con un tirapugni - È uno dei cinque giovani che il 16 marzo dell’anno scorso allo Scalo, con calci e pugni, utilizzando anche un tirapugni di metallo, colpirono due quasi coetanei che volevano semplicemente ...

"Non mi assumi?", prende una mannaia e lo colpisce al collo - (Adnkronos) – Non lo ha assunto, passato il periodo di prova, e lui per vendicarsi lo ha colpito al collo con una mannaia comprata al volo e ancora con il cartellino con il prezzo attaccato.

Aggressione a colpi di mannaia fuori dalla discoteca a Sesto: le pene per i due imputati - Uno lo avevano quasi ammazzato a colpi di mannaia, un altro lo avevano mancato per poco e un terzo lo avevano massacrato con calci e pugni ...