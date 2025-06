Premio Strega Saggistica a Bari i finalisti al Fortino Sant' Antonio

Vieni a scoprire i finalisti del Premio Strega Saggistica 2025 in un evento imperdibile a Bari! Giovedì 12 giugno alle ore 20, il Fortino Sant’Antonio si anima di cultura e passione letteraria, offrendo l’occasione di incontrare autori, approfondire temi stimolanti e immergersi nel mondo dell’editoria italiana. Un appuntamento gratuito e aperto a tutti, per celebrare l’eccellenza della saggistica contemporanea e vivere un momento di condivisione culturale senza pari.

Giovedì 12 giugno ore 20 al Fortino Sant'Antonio a Bari è previsto l'incontro con i finalisti del Premio Strega Saggistica 2025 promosso da Regione Puglia, Puglia Culture, Fondazione Bellonci in collaborazione con il Comune di Bari (ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili).

