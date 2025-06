Premio Internazionale Menarini con l’annuncio dei nuovi campioni al Coni prende il via l’Edizione 2025

L’attesa cresce: si svelano i nuovi campioni dell’etica e dello sport internazionale alla 29ª edizione del Premio Menarini, che si terrà il 2 e 3 luglio tra Firenze e Fiesole. Nomi di spicco, storie di integrità e passione si uniscono per celebrare i valori più autentici dello sport. Resta con noi per scoprire chi saranno i protagonisti di questa grande kermesse di fair play e talento.

Roma, 11 giugno. L'atmosfera d'attesa, i nomi svelati, le storie che iniziano a farsi voce: con la presentazione al Salone d'Onore del CONI, la Fondazione Fair Play Menarini ha annunciato i fuoriclasse dello sport internazionale vincitori della 29° edizione del Premio, in programma il 2 e 3 luglio a Firenze e Fiesole. Nuovi campioni di etica, lealtà e rispetto, provenienti da tante discipline diverse, si aggiungeranno alla costellazione del Fair Play Menarini, contribuendo a promuovere i valori che rendono lo sport uno strumento di crescita per le nuove generazioni. Giovanni Malagò, Presidente del CONI.

