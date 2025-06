Premio internazionale Fair Play Menarini | con l’annuncio dei nuovi campioni al Coni prende il via l’edizione 2025

L’attesa cresce mentre si avvicinano le celebri giornate dedicate all’eccellenza sportiva: oggi, al Salone d’Onore del CONI, la Fondazione Fair Play Menarini ha annunciato i nuovi campioni della 29ª edizione del Premio, pronta a celebrare i valori di lealtà e rispetto. Con storie che ispirano e atleti di tutto il mondo, Firenze e Fiesole si preparano ad accogliere i protagonisti di un’edizione che promette emozioni indimenticabili. La scena è pronta, e il sipario si alza sui vincitori che faranno la storia dello

L’atmosfera d’attesa, i nomi svelati, le storie che iniziano a farsi voce: con la presentazione, avvenuta oggi, 11 giugno 2025 al Salone d’Onore del CONI, la Fondazione Fair Play Menarini ha annunciato i fuoriclasse dello sport internazionale vincitori della 29° edizione del Premio, in programma il 2 e 3 luglio a Firenze e Fiesole. Nuovi campioni di etica, lealtà e rispetto, provenienti da tante discipline diverse, si aggiungeranno alla costellazione del Fair Play Menarini, contribuendo a promuovere i valori che rendono lo sport uno strumento di crescita per le nuove generazioni. “Il fair play è un principio imprescindibile dello sport e della vita, è la base per costruire una società migliore e per educare le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it