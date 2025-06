Premio Hemingway a Gimenez-Bartlett Kingsley e Sala

Con grande entusiasmo, annunciamo i vincitori della 41esima edizione del Premio Hemingway, un appuntamento che celebra l’eccellenza nelle diverse forme di narrazione e creatività. Dalla letteratura alla scienza, dalla fotografia al giornalismo, questi talenti si sono distinti per aver saputo catturare l’essenza del nostro tempo e guardare al futuro con sguardo innovativo. Scopriamo insieme i protagonisti di questa straordinaria edizione.

(Adnkronos) – La scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett per la Letteratura, la giornalista Cecilia Sala nella sezione Testimone del nostro tempo, lo scienziato Premio Nobel Venki Ramakrishnan nella categoria Avventura del pensiero, la scrittrice Felicia Kingsley nella sezione Lignano per il Futuro 2025 e Cesare Gerolimetto per la FotografiaFotolibro sono i vincitori della 41esima edizione del .