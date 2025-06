premio estense candidature da record

Il Premio Estense 2025 sta per esplodere di emozioni: quattro finalisti d’eccezione, pronti a sfidarsi tra denuncia, passione e riflessione. Milena Gabanelli, Gad Lerner, Simona Ravizza e Marzio G. Mian ci offrono storie che scandagliano il nostro mondo, dall’assalto alla sanità pubblica alle tensioni internazionali. Un’edizione da record, un confronto che promette di lasciare il segno. Scopriamoli insieme e prepariamoci a vivere un festival sorprendente.

I quattro dell’Aquila d’oro. Potrebbe essere il titolo di un film, invece stiamo parlando della quartina dei finalisti che si contenderanno il 61° Premio Estense 2025 (organizzato da Confindustria con il supporto di Azimut ): Milena Gabanelli e Simona Ravizza con Codice Rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato (Fuori Scena), Gad Lerner con Gaza. Odio e amore per Israele (Feltrinelli), Marzio G. Mian con Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia (Feltrinelli) e Paolo Rumiz con Verranno di notte. Lo spettro della barbarie in Europa (Feltrinelli). Quella di quest’anno si profila come un’edizione molto sentita dai giurati tra i quali compaiono grandi ritorni e nuovi ingressi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net