Premio Atleta dell’Anno Colzi Bologna e gli altri campioni delle Signe

Torna il prestigioso Premio Atleta dell’Anno, un’occasione speciale per celebrare i protagonisti dello sport locale. Questa sera alle 18:30, a Villa Caruso, si svolgerà la cerimonia organizzata dalla sezione Azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini delle Signe, in collaborazione con i Comuni di Lastra a Signa e Signa. Un evento da non perdere, che mette in luce i successi e l’impegno dei nostri campioni.

Torna il premio Unvs Atleta dell’Anno. La cerimonia oggi alle 18,30, a Villa Caruso a cura della sezione Azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe dell’Unione nazionale veterani dello sport, in collaborazione con i Comuni di Lastra a Signa e Signa. Insieme ai sindaci Emanuele Caporaso e Giampiero Fossi, ci saranno gli assessori allo sport, Mirio Bogani e Marcello Quaresima e il delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti che è anche il presidente del Comitato del Premio. Ad Alessandra Colzi, 28 anni, (nella foto) il premio Atleta dell’anno 2024. Alessandra, pallavolista di Lastra a Signa, ha giocato in varie società sia in B1 che in A2 in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Atleta dell’Anno. Colzi, Bologna e gli altri campioni delle Signe

Approfondimenti da altre fonti

Premio Atleta dell’Anno. Colzi, Bologna e gli altri campioni delle Signe; La settima edizione del Premio nazionale Atleta dell’anno U.N.V.S. a Alessandra Colzi lastrigiana della Bisonte Volley Firenze, il Premio Ambasciatori sport U.N.V.S. a Alessandro Andrei e Gianni Bartolini; Mercoledì prossimo la cerimonia del premio Atleta dell’anno: tutti i vincitori.

Mercoledì 11 la settima edizione del Premio “Atleta dell’anno U.N.V.S”: il riconoscimento andrà ad Alessandra Colzi - "Una comunità, se non guarda alla propria storia, anche sportiva, non può pensare al futuro": parole, queste, di Gianni Taccetti, ...

Atleta dell’anno. Due giorni di premiazioni - Giornata del Veterano Sportivo" a personaggi di spicco dello sport pistoiese, tra cui Alessia Biagini e altri meritevoli professionisti e istituzioni locali.