Premiate in Comune le giovani calciatrici della Pink Bari

Alle giovani promesse del calcio femminile è stata consegnata una meritata premiazione, simbolo di passione e spirito di squadra. Il sindaco Vito Leccese e il consigliere Lorenzo Leonetti hanno voluto celebrare il loro talento e impegno, rafforzando il legame tra comunità e sport. Un momento di orgoglio che testimonia quanto lo sport femminile possa ispirare e unire. La città si congratula con tutte le atlete e auspica un futuro ricco di successi.

Il sindaco Vito Leccese e il consigliere delegato per i rapporti con le realtà sportive Lorenzo Leonetti hanno ricevuto, nella sala consiliare di Palazzo di Città, le atlete della squadra di calcio femminile Pink Bari, accompagnate per l’occasione dalla presidente Alessandra Signorile. Alle. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Premiate in Comune le giovani calciatrici della Pink Bari: "Passione e spirito di squadra"

