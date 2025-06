Preghiera della sera 11 Giugno 2025 | Rendimi Tuo fedele annunciatore

In questa tranquilla sera del 11 giugno 2025, lasciamoci avvolgere dalla preghiera e dalla riflessione. Con umiltà, ci rivolgiamo a San Giuseppe, chiedendo di essere suoi fedeli annunciatori della speranza e della fede. Dedichiamo qualche minuto a esprimere i nostri desideri e le nostre aspirazioni, affidandoli con fiducia al suo sguardo amorevole. Insieme, prepariamoci ad accogliere le benedizioni che questa notte ci riserva.

"Rendimi tuo fedele annunciatore". È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene.

