Predator | Killer of Killers è collegato a tutti i film della serie ecco come

Predator: Killer of Killers 232 si distingue come il film che unisce l’intera saga di Predator in un’unica narrazione fluida e avvincente. Sotto la regia di Dan Trachtenberg, questa pellicola animata non è solo un’azione coinvolgente, ma anche un elaborato ponte tra tutti i capitoli, svelando come ogni umano affronti il predatore in modo unico. E con il suo sorprendente finale, il film apre le porte a nuove interpretazioni e possibilità per i futuri capitoli della serie.

Predator: Killer of Killers può sembrare un divertente film d'azione e basta, ma si conclude in un modo che potrebbe spiegare come ogni singolo capitolo di Predator possa coesistere. Predator: Killer of Killers, nuovo film animato firmato Dan Trachtenberg, riesce nell'impresa che nessun capitolo precedente aveva osato completare: creare un ponte narrativo tra tutti i film della saga. Con un colpo di scena finale, il film rivela che ogni umano sopravvissuto a un Predator è stato catturato per partecipare a una brutale arena intergalattica. Predator: Killer of Killers svela l'oscuro filo rosso che unisce tutta la saga Con Predator: Killer of Killers, Dan Trachtenberg firma un atto di resuscitazione cinefila che non solo infonde nuova linfa al franchise Predator, ma riordina il caos lasciato da sequel e spin-off vari.

