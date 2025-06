Precariato nella ristorazione Il 50% dei lavoratori ha contratti pirata e stipendi bassi

Il settore della ristorazione, già fiaccato dalla crisi, affronta una crescente ondata di precarietà: il 50% dei lavoratori è sotto contratto irregolare con stipendi sempre più bassi. La Uiltucs denuncia questa deriva e propone un miglioramento delle condizioni, come un part-time minimo di 25 ore e maggiorazioni per domeniche e festività. È ora di agire per tutelare chi lavora con dedizione e merita dignità.

Stipendi infermieri, ecco gli aumenti: 530 euro in più in 8 anni grazie ai rinnovi dei contratti. Retribuzioni su del 21% - Negli ultimi otto anni, gli infermieri hanno visto un significativo incremento salariale, con un aumento medio di 530 euro grazie ai rinnovi contrattuali.

Il tasso di disoccupazione in Italia è inferiore alla media dell'Eurozona e il numero di contratti stabili cresce costantemente. Abbiamo compiuto scelte coraggiose, puntando a offrire una nuova occasione a chi aveva rinunciato al proprio futuro, riponendo tutte le Partecipa alla discussione

