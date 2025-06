Prato per la vita la tappa Kepos

Il circuito podistico "Prato per la Vita" continua a suscitare entusiasmo e solidarietà, portando salute e valori nelle strade della città. L’ultima tappa, ospitata dalla preziosa sede di Kepos in via Arcangeli, ha coinvolto circa 150 appassionati, unendo sport e impegno sociale. Un evento che testimonia come la comunità pratese sia sempre pronta a correre insieme verso un futuro più inclusivo e consapevole. E l’avventura non finisce qui...

Prato, 11 giugno 2025 – Prosegue con successo il circuito podistico "Prato per la Vita", che ha fatto tappa presso la sede della Kepos, in via Arcangeli 2 a Prato. La struttura, da anni punto di riferimento per i servizi socio-educativi rivolti a persone con disabilità, dall'infanzia all'età adulta, ha accolto con entusiasmo l'iniziativa. Sono stati circa 150 i partecipanti che, con partenza libera a partire dalle ore 19, hanno preso parte alla camminata lungo un percorso presidiato dai volontari. Il format della manifestazione, ideato e coordinato dalla UISP di Prato in collaborazione con le società podistiche locali, prevede ogni settimana una nuova location, promuovendo la pratica sportiva e il senso di comunità.

