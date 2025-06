Prato maxi operazione anti frode Sequestrati 3,3 milioni di articoli irregolari

Prato, 11 giugno 2025 – Una maxi operazione della Guardia di Finanza, denominata "Mercato Sommerso", ha smantellato una vasta rete di distribuzione clandestina di articoli tessili irregolari. Oltre 3,3 milioni di prodotti sequestrati, con un valore superiore ai 2 milioni di euro, testimoniano l'impegno delle forze dell'ordine nel tutelare consumatori e mercato legale. Questa azione rappresenta un passo decisivo contro le frodi e la contraffazione nel settore tessile.

Prato, 11 giugno 2025 – Un'importante operazione denominata "Mercato Sommerso" della Guardia di Finanza di Prato ha portato al sequestro di oltre 3,3 milioni di articoli tessili e accessori irregolari, con un valore di mercato che supera i 2 milioni di euro. Scoperta una vasta rete di distribuzione clandestina di prodotti tessili che non rispettano i requisiti minimi di legge in termini di etichettatura, tracciabilità, composizione dei materiali e indicazione di origine. Le Fiamme Gialle del Nucleo Mobile del Gruppo di Prato, nel cuore del distretto tessile, hanno condotto l'incursione. "Non si tratta di semplici difetti formali — si legge nel comunicato ufficiale della Guardia di Finanza — ma di veri e propri schemi operativi fraudolenti, finalizzati a ridurre i costi, eludere i controlli e massimizzare i guadagni illeciti, mettendo a rischio la sicurezza dei consumatori e la legalità economica". 🔗 Leggi su Lanazione.it