Prato Controlnet cerca figure da specializzare nel controllo qualità tessile

Se sei appassionato di tessile e desideri entrare in un settore in continua crescita, Controlnet a Prato offre un'opportunità unica: un percorso formativo altamente specializzante che garantisce il 100% di inserimenti lavorativi. La nostra accademia interna forma le nuove rammendine, rispondendo alle richieste dei brand internazionali e consolidando il prestigio del distretto tessile pratese. Unisciti a noi e contribuisci a scrivere il futuro dell'eccellenza tessile italiana!

Prato, 11 giugno 2025 - Cento per cento di inserimenti lavorativi, un percorso formativo costante e altamente professionalizzante, e la capacità di esaudire la quasi totalità delle richieste dei brand internazionali. Sono i risultati ottenuti da Controlnet, attraverso la propria accademia interna, progetto nato per formare le nuove rammendine specializzate da inserire all'interno del distretto tessile di Prato e assicurare così il necessario ricambio generazionale. Controlnet conta 190 dipendenti, ha sede in via Sornianese, ed è specializzata da oltre trent'anni nella certificazione di qualità e nel servizio a 360 gradi di controllo tessile.

Controlnet assume: nuove opportunità di lavoro nel controllo tessile a Prato - Controlnet, storica azienda tessile di Prato, annuncia l'apertura di nuove posizioni lavorative, grazie a un aumento delle commesse e alla crescente fiducia da parte di lanifici e grandi marchi della moda.

