Prato al Museo del Pretorio doppio appuntamento con la mostra dedicata a Melis e Datini

Prato si anima di storia e cultura con un doppio appuntamento imperdibile al Museo del Pretorio: la mostra "Lo storico e il mercante. Federigo Melis e Francesco Datini". Un viaggio tra passato e presente, ricco di reperti e storie affascinanti, inaugurato di recente e aperto fino al 26 ottobre. Un'occasione unica per scoprire il patrimonio pratese e celebrare un anniversario speciale che...

Prato, 11 giugno 2025 - Doppio appuntamento al Museo di Palazzo Pretorio con la mostra "Lo storico e il mercante. Federigo Melis e Francesco Datini", realizzata dalla Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” in collaborazione con il museo pratese, inaugurata recentemente (e visitabile fino al 26 ottobre) e che ricorre nel settantesimo anniversario della visita dei presidenti della Repubblica Luigi Einaudi e Giovanni Gronchi, a Prato nel 1955 per inaugurare l'esposizione Internazionale dell'Archivio Datini organizzata da Federigo Melis in Palazzo Pretorio; un percorso articolato in sette sezioni, che ruotano attorno alle figure de “lo storico” (Federigo Melis) e “il mercante” (Francesco di Marco Datini), distanti nei secoli ma legate a doppio filo da un comune destino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, al Museo del Pretorio doppio appuntamento con la mostra dedicata a Melis e Datini

In questa notizia si parla di: datini - prato - museo - pretorio

Prato, al Datini la Giornata Fipe Confcommercio: “Qui il futuro del settore” - Prato, 14 maggio 2025 - L'evento organizzato da Fipe Confcommercio all'Istituto Alberghiero Francesco Datini celebra i ristoratori del passato e del presente, aprendo un dialogo con le nuove generazioni.

Museo di Palazzo Pretorio La festa di Prato Comunità Educante oggi ha fatto tappa al nostro museo: un bellissimo evento diffuso tra i luoghi simbolo della cultura cittadina, per raccontare i risultati di un pe Partecipa alla discussione

Fondazione Istituto di Storia Economica F. Datini (@IstitutoDatini) Partecipa alla discussione

