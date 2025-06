Poste italiane | al via l’appuntamento telefonico anche negli uffici postali della provincia di Arezzo

Poste Italiane rivoluziona ancora una volta l’esperienza dei cittadini: da oggi, anche negli uffici postali della provincia di Arezzo, è possibile prenotare un appuntamento telefonico. Questa nuova modalità si affianca alle tradizionali prenotazioni online, offrendo maggiore flessibilità e velocità nel servizio. Un passo avanti verso un sistema più efficiente e a misura di utente, che rende più semplice e rapido accedere ai servizi postali.

Arezzo, 11 giugno 2025 – Parte anche nei 24 uffici della provincia di Arezzo la nuova modalità di accesso all’ufficio postale che affianca le prenotazioni tramite app o sito aziendale Anche in provincia di Arezzo si può prendere appuntamento per l’ufficio postale al telefono riducendo così i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio. Nei 24 uffici con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni online - tramite app o sito di Poste Italiane - basterà dunque contattare il numero 06. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste italiane: al via l’appuntamento telefonico anche negli uffici postali della provincia di Arezzo

In questa notizia si parla di: arezzo - uffici - provincia - appuntamento

Poste, negli uffici di Arezzo e provincia l'introduzione di numerosi servizi di vigilanza armata e la presenza di impianti di videosorveglianza - Arezzo e provincia si distinguono per un rafforzato impegno nella sicurezza, con l’introduzione di servizi di vigilanza armata e sistemi di videosorveglianza di ultima generazione negli uffici postali.

Presentazione del libro “Il merito, il bisogno e il grande tumulto” di Claudio Martelli ? Giovedì 22 maggio alle ore 21.00, alla Casa dell’Energia di Arezzo, un appuntamento da non perdere con Claudio Martelli, già Ministro di Grazia e Giustizia e Vice Pre Partecipa alla discussione

XV GIORNATA NAZIONALE ADSI DOMENICA 25 MAGGIO TORNA L’APPUNTAMENTO GRATUITO CON IL PIÙ GRANDE MUSEO DIFFUSO D’ITALIA Oltre 110 dimore storiche apriranno a Firenze, nelle città e nelle province toscane: 7 ad Arezzo, 37 a Firenz Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Poste italiane: al via l’appuntamento telefonico anche negli uffici postali della provincia di Arezzo; Calendario delle Sagre 2025: tutti gli appuntamenti dell'Aretino; Alla scoperta delle dimore storiche. Da Casa Bruschi al castello di Montecchio Vesponi: 7 appuntamenti ad Arezzo e in provincia.

Poste italiane: in provincia di Arezzo per prenotare all’ufficio postale basta un clic - Arezzo, 7 luglio 2023 – In 17 Uffici Postali della provincia di Arezzo prenotare il proprio turno allo sportello è semplice e veloce grazie alla possibilità di prendere appuntamento ...

Identità digitale Spid: ecco come prenotarsi agli uffici postali in provincia - un appuntamento per il rilascio dell’identità digitale Spid agli uffici postali abilitati.