Le Poste ancora chiuse a Reggiolo, lasciando i cittadini in attesa di risposte e ripristino. Nonostante le promesse e l’entusiasmo del sindaco Roberto Angeli, tutto si è improvvisamente bloccato, creando disagio e incertezza. La comunità aspetta con ansia un aggiornamento ufficiale: quando potremo finalmente riavere un servizio essenziale come quello postale? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa vicenda.

Reggiolo (Reggio Emilia), 11 giugno 2025 – Sembrava che tutto fosse pronto, con lavori anticipati per riqualificare l’ufficio postale del paese, in occasione della necessità di ripristinare i locali dopo i danni provocati dall’esplosione del bancomat ad opera di una banda di ladri, a inizio maggio. Ma tutto sembra essersi fermato. Il sindaco Roberto Angeli, che nei giorni scorsi aveva annunciato in pompa magna l’avvio dei lavori all’ufficio con l’attivazione di un container provvisorio per garantire il servizio durante le fasi del cantiere, ora sembra piuttosto deluso, visto che il container è installato da dieci giorni ma ancora chiuso e inattivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poste ancora chiuse a Reggiolo, l'appello del sindaco

