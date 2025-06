Posata la passerella pedonale I residenti | Solo una toppa

La passerella appena installata sul Naviglio rappresenta una soluzione temporanea, un primo passo verso il ripristino di un collegamento fondamentale tra via Ludovico il Moro e viale Repubblica. L’assessore Alice Moggi riconosce i disagi causati e promette che questa è solo una tappa in un percorso più ampio di riqualificazione. La passerella è una toppa a una problematica ben più complessa, ma segnala l’inizio di un processo di miglioramento e ricostruzione.

È stata posata ieri mattina la nuova passerella pedonale sul Naviglio. Da lunedì potrà essere percorsa da pedoni e ciclisti tra via Ludovico il Moro e viale Repubblica. "Sappiamo che i disagi ci sono stati e ce ne scusiamo ancora – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Alice Moggi – Ora si riparte, passo dopo passo". La passerella è il primo tassello in attesa dell’attraversamento chiuso da quasi un anno. "La passerella è una toppa a una situazione molto difficile che si è venuta a creare – spiega Alessandro Bertoglio che risiede in zona e che domenica, insieme ad altri residenti, ha manifestato per chiedere l’avvio dei lavori – L’interruzione del passaggio pedonale poteva essere evitata, ma non ne sono stati in grado". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it