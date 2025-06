Porto di Napoli allarme monitoraggio | Fumi tossici da navi sfondati limiti Oms

Il porto di Napoli si trova nel mirino a causa di un allarme ambientale senza precedenti. I recenti monitoraggi rivelano che i livelli di fumi tossici provenienti dalle navi superano di gran lunga i limiti stabiliti dall’OMS, mettendo a rischio la salute di cittadini e lavoratori. È urgente intervenire per tutelare l’ambiente e la comunità: la situazione richiede attenzione immediata e azioni concrete.

I risultati del monitoraggio " evidenziano che la situazione ambientale del porto di Napoli è gravissima" dice Anna Gerometta, presidente della onlus Cittadini per l'aria. I livelli di biossido di azoto misurati, infattii, " sono ampiamente superiori a quelli previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità". I test sono stati effettuati lo scorso 11 maggio a Calata di Porta Massa, come anticipato da Anteprima24. Oltre a Gerometta, all'opera c'erano Axel Friedrich, esperto di inquinanti dell'aria, e i componenti dell'associazione ambientalista tedesca Nabu. Sul posto anche il consigliere comunale Gennaro Esposito.

