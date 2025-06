Portafogli svolta europea | spazio a bond e azioni del Vecchio Continente

In un contesto di svolta europea, il focus si sposta su bond e azioni del Vecchio Continente. La seconda metà dell’anno dipenderà dall’andamento dei negoziati commerciali, dalle risposte fiscali e dalla crescita globale. Andrew Lake di Mirabaud Asset Management evidenzia come l’incertezza sui dazi e il protezionismo statunitense abbiano rivisitato le strategie di investimento, aprendo nuove sfide e opportunità sui mercati europei. La domanda che ci poniamo è: come navigare questa complessa situazione?

Guardando alla seconda metà dell'anno, molto dipenderà dall'andamento dei negoziati commerciali, dalle risposte fiscali e dalle dinamiche della crescita globale. Lo sottolinea Andrew Lake, Chief Investment Officer di Mirabaud Asset Management spiegando che in particolare, emergono i seguenti temi: Incertezza sui dazi: una rivalutazione globale del rischio. Il ritorno del protezionismo guidato dagli Stati Uniti – spiega l'esperto – ha accelerat o la volatilità nei mercati sviluppati ed emergenti. I dazi hanno agito come tassa sia per i consumatori che per le imprese, con potenziali conseguenze di stagflazione, in particolare negli Stati Uniti, dove la fiducia dei consumatori rimane fondamentale.

Portafogli, svolta europea: spazio a bond e azioni del Vecchio Continente - Ne i mercati del credito, il posizionamento si è spostato verso titoli di qualità superiore e maggiore liquidità.