Ponte truffe online | denunciate cinque persone

Ancora una volta l'Arma dei Carabinieri si conferma presidio efficace di legalitĂ e sicurezza per il territorio. La Stazione dei Carabinieri di Ponte ha recentemente concluso una serie di indagini che hanno portato alla denuncia di cinque soggetti, tutti responsabili di truffe ai danni di ignari cittadini. Nel primo caso, due persone di origini toscane sono state denunciate per aver messo in atto un ingegnoso raggiro utilizzando una nota piattaforma social, molto utilizzata dai giovani. I due, approfittando della visibilitĂ del social network, pubblicizzavano un servizio di noleggio auto a condizioni vantaggiose.