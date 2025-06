Ponte sul Po Casalmaggiore-Colorno a breve gli ultimi due sondaggi

Il ponte sul Po tra Casalmaggiore e Colorno sta per arrivare a una svolta decisiva. Manca solo l’ultimo step: due sondaggi cruciali in punti difficili da raggiungere, l’alveo e un isolotto. Dopo questa fase, occorrerà un mese di progettazione da parte della Provincia di Parma prima di consegnare il progetto all’ANAS, che avvierà le opere. È un percorso che promette di riunire due territori e migliorare la mobilità, segnando un nuovo capitolo per la zona.

Mancano due sondaggi, quello in alveo e quello su un isolotto, ossia nei punti più difficili da raggiungere. Poi, una volta terminati questi lavori, servirà un mese di tempo per concludere la progettazione in carico alla Provincia di Parma e consegnare il tutto all’Anas che procederà con la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ponte sul Po Casalmaggiore-Colorno, a breve gli ultimi due sondaggi

In questa notizia si parla di: sondaggi - ponte - casalmaggiore - colorno

Proseguono così come da programma i lavori sul Ponte Verdi. Al momento gli interventi stanno interessando la corsia che da Parma va in direzione Cremona: è stata rimossa la vecchia pavimentazione stradale ed è stata ripristinata la soletta inferiore e su Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Ponte sul Po di Casalmaggiore: a breve gli ultimi due sondaggi, poi un mese di tempo per il progetto da consegnare ad Anas; Ponte sul Po di Casalmaggiore, a breve gli ultimi due sondaggi poi un mese di tempo per il progetto da consegnare ad Anas; Nuovo ponte Colorno-Casalmaggiore, sondaggi in corso per le fondazioni.

Ponte sul Po di Casalmaggiore: a breve gli ultimi due sondaggi, poi un mese di tempo per il progetto da consegnare ad Anas - “Mancano due sondaggi, quello in alveo e quello su un isolotto, ossia nei punti più difficili da raggiungere.

Nuovo ponte di Colorno, interrogativi aperti sui tempi di realizzazione e i finanziamenti - Un incontro nella sede della Provincia di Parma per fare il punto sullo stato del progetto di fattibilità tecnico-