Ponte il 16 agosto ritorna la Sagra dell’Ammugliatiello

Tempo di lettura: 2 minuti Tutto pronto a Ponte, in provincia di Benevento, per l’attesa edizione 2025 della Sagra dell’Ammugliatiello, in programma il 16, 17 e 18 agosto presso la caratteristica Contrada Ferrarisi. Un appuntamento che, anno dopo anno, richiama un pubblico sempre più numeroso e che punta alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni contadine di un tempo e, in particolare, del prodotto tipico pontese: l’ammugliatiello, piatto simbolo della cucina locale. Lo stand gastronomico sarà aperto tutte le sere a partire dalle ore 19:30, offrendo un ricco menù a base di ammugliatiello, carne arrostita, patatine fritte, peperoni imbottiti, il tutto accompagnato da ottimo vino locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it