Ponte dal 16 al 18 agosto torna la Sagra dell’Ammugliatiello

Preparatevi a vivere tre serate indimenticabili tra gusto, musica e tradizione nella suggestiva Contrada Ferrarisi di Ponte, dal 16 al 18 agosto. La tanto attesa Sagra dell’Ammugliatiello 2025 promette di deliziare i sensi e rinvigorire lo spirito della comunità pontese con specialità locali e animazione coinvolgente. Non perdete l’appuntamento con l’estate più gustosa dell’anno!

Comunicato Stampa Tre serate di gusto e musica nella caratteristica Contrada Ferrarisi per l'edizione 2025 della festa più attesa dell'estate pontese Tutto pronto a Ponte, in provincia di Benevento, per l'attesa edizione 2025 della Sagra dell'Ammugliatiello, in programma il 16, 17 e

Ponte, ad agosto torna la Sagra dell'Ammugliatiello in contrada Ferrarisi - Tutto pronto a Ponte per l'attesa edizione 2025 della Sagra dell'Ammugliatiello, in programma il 16, 17 e 18 agosto presso la caratteristica contrada Ferrarisi.

