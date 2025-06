Pomigliano celebra la vittoria del Liceo Cantone al Premio Chinnici per l’educazione alla legalità

Pomigliano d’Arco si anima di orgoglio e passione per celebrare il meraviglioso successo del Liceo Cantone, vincitore del prestigioso Premio Chinnici per l’educazione alla legalità. Una mattinata ricca di emozioni, con studenti, docenti e famiglie uniti nel riconoscere l’importanza di investire sui valori civici. Questa vittoria testimonia come l’istruzione possa essere il motore del cambiamento positivo. La città si prepara ora a scrivere nuove pagine di impegno e speranza.

POMIGLIANO D'ARCO – Una sala consiliare gremita di studenti, docenti, famiglie e istituzioni ha fatto da cornice questa mattina alla cerimonia "Radici forti per scelte giuste: crescere nella legalità, costruire il futuro", organizzata dal Comune di Pomigliano d'Arco per celebrare il doppio trionfo del Liceo Salvatore Cantone al Premio Nazionale "Rocco Chinnici". Un riconoscimento tra i più alti in Italia sul fronte dell'educazione civica, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e organizzato da UCIIM Lombardia, che ha visto l'istituto cittadino conquistare sia il primo che il secondo posto, un risultato senza precedenti.

