Pomeriggio 5 ci saranno due conduttori un uomo e una donna | svelato il nome di lui

In un vortice di emozioni e cambiamenti, Pomeriggio 5 si prepara a una svolta epocale: l’addio di Myrta Merlino e l’arrivo di nuovi volti. Con due conduttori pronti a conquistare il pubblico, tra cui il nome del misterioso uomo svelato, la trasmissione si rinnova completamente. Un colpo di scena che scuote le fondamenta di casa Mediaset, lasciando tutti con il fiato sospeso e la curiosità alle stelle. La rivoluzione sta per iniziare.

Un colpo di scena in piena regola agita le acque di casa Mediaset: Pomeriggio 5 si prepara a voltare pagina con una rivoluzione in studio. Dopo due stagioni, Myrta Merlino ha deciso di lasciare la conduzione del contenitore pomeridiano di Canale 5. Venerdì scorso, nel salutare il pubblico, si è lasciata andare a un momento di sincera commozione: « Vi ringrazio tutti e devo anche ammettere che mi mancherete moltissimo, come vedete ora mi sono anche commossa ». Una chiusura intensa, che segna la fine di un esperimento poco fortunato e l’inizio di un nuovo corso. E se fino a ieri si rincorrevano indiscrezioni e smentite – da Cesara Buonamici ad Alfonso Signorini – ora sembra esserci un nome certo per il futuro della trasmissione. 🔗 Leggi su Donnapop.it