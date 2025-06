Polonia il Parlamento rinnova la fiducia al premier Tusk dopo l’elezione di un presidente ultraconservatore

In un panorama politico in costante fermento, il Parlamento polacco ha recentemente rinnovato la fiducia al premier Donald Tusk, rafforzando la sua posizione di fronte alle sfide interne e alle tensioni con la nuova Presidenza ultraconservatrice. Questo sostegno arriva in un momento cruciale, dopo l’elezione di Karol Nawrocki, esponente di Diritto e Giustizia, a capo dello Stato. La scena politica polacca si prepara a nuovi scontri che definiranno il futuro del paese.

Il governo di Donald Tusk incassa la fiducia e si prepara a una fine di mandato con nuovi scontri con la Presidenza della Polonia, dopo l’elezione a capo dello Stato dell’ultraconservatore Karol Nawrocki, esponente di Diritto e Giustizia (Pis). Dopo la vittoria elettorale del principale partito di opposizione all’esecutivo di Varsavia, era stato lo stesso premier di Piattaforma Civica, formazione moderata parte del Partito Popolare Europeo, a chiedere il voto di fiducia per lanciare un segnale chiaro al paese e agli altri partiti. Una mossa rischiosa, dato che la maggioranza gode di uno scarto in Parlamento di appena 12 deputati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Polonia, il Parlamento rinnova la fiducia al premier Tusk dopo l’elezione di un presidente ultraconservatore

In questa notizia si parla di: fiducia - polonia - premier - tusk

#Polonia Dopo la vittoria alle elezioni presidenziali del sovranista Nawrocki, il premier Tusk ha posto la questione di fiducia al governo. Si voterà il prossimo 11 giugno. La corrispondente da Berlino @barbaragruden #GR1 Partecipa alla discussione

