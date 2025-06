Polizia la preoccupazione del sindacato | Nessun rinforzo per questura e commissariato situazione insostenibile

La segreteria provinciale Sap di Forlì-Cesena denuncia una situazione sempre più insostenibile, poiché il prossimo piano di assegnazioni non prevede rinforzi per la questura e il commissariato locali. La preoccupazione cresce tra gli agenti, che si trovano ad affrontare un carico di lavoro crescente senza adeguate risorse. Una scelta che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e la qualità del servizio offerto dalla nostra polizia.

