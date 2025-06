polizia arriva natale a dirigere il commissariato

L’avvicendamento in tempi rapidi sottolinea l’efficienza e la determinazione delle forze dell’ordine di Montecatini. Con la nomina del nuovo vicequestore aggiunto Andrea Natale, la città si prepara ad affrontare le sfide della sicurezza con rinnovato entusiasmo e competenza, guardando al futuro con fiducia e determinazione.

È il vicequestore aggiunto Andrea Natale il nuovo dirigente del commissariato di Montecatini. La polizia di Stato ha impiegato appena una settimana per decidere il nome della nuova autorità locale di pubblica sicurezza, dopo il pensionamento del vicequestore Fabio Pichierri. Natale, che proviene dal Reparto Mobile di Firenze, in questo ultimo anno è stato aggregato alla questura di Pistoia, dove ha seguito le volanti. L'avvicendamento in tempi rapidi alla guida degli uffici è stato reso possibile grazie all'impegno della prefettura e del questore Marco Dal Piaz. Natale, il cui ingresso in servizio a Montecatini è previsto dal 23 giugno, dovrà sicuramente occuparsi anche del commissariato di Pescia, finché il Dipartimento non deciderà di nominerà un apposito dirigente anche per quello.