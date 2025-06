Politica Fratelli d' Italia organizza un incontro su pesca e agricoltura

Venerdì 13 giugno alle 20.30, il bar caffetteria Ragno di Comacchio si trasforma in un palcoscenico di confronto e proposta con Fratelli d’Italia, dedicato a pesca e agricoltura. Un’occasione preziosa per ascoltare, discutere e condividere idee su due settori fondamentali per il nostro territorio. Non perdere questa opportunità: iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday e scopri cosa abbiamo fatto e...

Nella serata di venerdì 13 giugno, alle 20.30, il bar caffetteria Ragno di via Cavour 1 a Comacchio ospiterà l'incontro pubblico promosso da Fratelli d'Italia su pesca e agricoltura. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday All'appuntamento, dal titolo 'Quello che abbiamo fatto e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Politica, Fratelli d'Italia organizza un incontro su pesca e agricoltura

In questa notizia si parla di: fratelli - italia - incontro - pesca

Ostia, Riccardo Maiani approda in Fratelli d’Italia - Ostia, 15 maggio 2025 – Riccardo Maiani entra a far parte di Fratelli d’Italia. Con entusiasmo, il Consigliere comunale Stefano Erbaggi e il dirigente romano Dario Antoniozzi accolgono il nuovo membro, esprimendo la loro determinazione a collaborare per il bene della comunità.

Vi aspetto Venerdì, 6 Giugno, alle ore 18.00 a Ragusa in C.da Mugno, presso Savini Bar per un incontro incentrato sulle nostre eccellenze: agricoltura e pesca. Fratelli d’Italia incontra agricoltori, allevatori e pescatori per fare il punto sui provvedimenti a sost Partecipa alla discussione

AGRICOLTURA. A CAPACCIO-PAESTUM FRATELLI D’ITALIA INCONTRA I SETTORI AGRICOLTURA E PESCA NELL’INIZIATIVA COLTIVIAMO L’ITALIA. Si terrà venerdì 21 Febbraio 2025 con inizio alle ore 11 presso il Savoy Beach Hotel di Capaccio-Pae Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Politica, Fratelli d'Italia organizza un incontro su pesca e agricoltura; Agricoltura, pesca e sovranità alimentare: “Coltiviamo l’Italia” arriva ad Arborea con Fratelli d’Italia; “Coltiviamo l’Italia”, Fratelli d’Italia incontra i settori agricoltura e pesca a Capaccio Paestum.

Agricoltura, pesca e sovranità alimentare: “Coltiviamo l’Italia” arriva ad Arborea con Fratelli d’Italia - Continua il viaggio per l’Italia dell’iniziativa “Coltiviamo l’Italia”, promossa dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura del partito.

Oltre 400 persone a primo incontro FdI "Coltiviamo l'Italia" - ha dimostrato in più occasioni la sua vicinanza all'agricoltura e ai comparti della pesca ...