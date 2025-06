Polemica tra Lega e Governo sui diritti tv I club | Stupore per la riforma Abodi | Un equivoco

La recente diatriba tra Lega e governo sui diritti TV ha acceso i riflettori su una possibile rivoluzione nella distribuzione dei proventi. La riforma Abodi, al centro del dibattito, ha suscitato stupore e polemiche, rivelando un equivoco nelle intenzioni. Dopo le accuse e le difese, i presidenti dei club chiedono ora di essere "interlocutore unico" per tutelare i loro bilanci, aprendo così un nuovo capitolo nella gestione dello sport italiano.

Botta e risposta dopo le rivelazioni su una bozza di disegno di legge delega con cui si cambierebbe la ripartizione dei proventi da diritti tv. I presidenti, in chiusura, chiedono di essere "interlocutore unico per questioni che incidono sui bilanci". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Polemica tra Lega e Governo sui diritti tv. I club: "Stupore per la riforma". Abodi: "Un equivoco"

