Polemica per il Toscana Pride | L’Arci fa colorare le magliette dai bambini

Un laboratorio creativo promosso da Arci Valdera in vista del Toscana Pride sta scatenando un vivace dibattito: i bambini che colorano magliette per celebrare l’orgoglio LGBTQ+ sono al centro di critiche e proteste. Mentre alcuni vedono in questa iniziativa un gesto di inclusione e libertà di espressione, altri la considerano inaccettabile. La polemica si infiamma, dividendo opinioni e fronti: è davvero opportuno coinvolgere i più piccoli in questa manifestazione?

Pontedera, 11 giugno 2025 – I bambini colorano le magliette in vista del Toscana Pride. Succederà in un laboratorio organizzato da Arci Valdera insieme ad altre realtà del territorio, fra cui Agedo, associazione di genitori, parenti, amiche e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, trans. Apriti cielo. Pro Vita Famiglia alza la voce. “È inaccettabile e gravissimo che un evento in preparazione al prossimo Toscana Pride coinvolga bambini dai 6 anni in su, con tanto di locandina con la schwa quando si parla di “bambin?” e “adult?” – attacca Donatella Isca, referente di Pro Vita & Famiglia onlus per la Toscana – E’ quanto è in programma per sabato 14 giugno a Pontedera, in vista del gay Pride che invece si terrà il 21 giugno a Prato”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polemica per il Toscana Pride: “L’Arci fa colorare le magliette dai bambini”

