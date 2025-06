Pole dance un oro a livello nazionale per le sorelle ravennati Linda e Luna Barzanti

Le nostre atlete Linda e Luna Barzanti hanno dimostrato talento e determinazione, conquistando l'oro a livello nazionale nella pole dance doppio Under 18. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni regionali, si sono affrontate con i migliori giovani talenti italiani, portando a casa un risultato che consacra il loro impegno e passione. Le sorelle ravennati continuano così a scrivere il loro percorso di successi nel mondo dello sport e della danza acrobatica.

Le giovani atlete pole dancers Linda e Luna Barzanti, dopo essersi qualificate a marzo alla competizione regionale di Pianoro di Bologna, domenica 8 giugno si sono confrontate con atleti provenienti da tutta Italia arrivando prime nella categoria Pole dance doppio Under 18.

