Podismo il Trofeo Raoul Bellandi alla 15esima edizione

Vibrazione di energia e passione lungo i suggestivi paesaggi di Montecatini. La 15ª edizione del Trofeo Raoul Bellandi promette ancora una volta un’esperienza indimenticabile per runner e appassionati, unendo sport, tradizione e comunità in un evento imperdibile il 15 giugno 2025. La gara di 12 km sarà un’opportunità per sfidare sé stessi e vivere l’atmosfera coinvolgente di questa storica manifestazione podistica. Preparati a scrivere un nuovo capitolo di questa grande avventura!

Montecatini, 11 giugno 2025 – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico toscano: il Trofeo Raoul Bellandi, giunto alla sua 15ª edizione. L’evento, organizzato dall’Atletica Montecatini in collaborazione con il Comune e il Comitato UISP di Pistoia, si svolgerà domenica 15 giugno con partenza e arrivo nell’area adiacente allo stadio comunale. La gara competitiva, sulla classica distanza di 12 km, offrirà un percorso affascinante che si snoda tra i colli che circondano Montecatini, regalando scorci panoramici e tratti tecnici in un continuo saliscendi. Parallelamente, è prevista una passeggiata non competitiva su un tracciato più urbano, ideale per chi desidera godersi con calma le bellezze della città termale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Podismo, il Trofeo Raoul Bellandi alla 15esima edizione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Podismo, il Trofeo Raoul Bellandi alla 15esima edizione; Montecatini Terme (PT) – 14° Trofeo Raoul Bellandi, Massaro e Lupi i vincitori; Trofeo Bellandi, foto e classifica della 14esima edizione.

Podismo, il Trofeo Raoul Bellandi alla 15esima edizione - Montecatini, 11 giugno 2025 – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico toscano: il Trofeo Raoul Bellandi, giunto alla sua 15ª edizione.