Pochi e semplici accorgimenti per godersi le vacanze senza la paura di prendersi qualche infezione

Le vacanze al mare sono un momento di relax e divertimento, ma anche di attenzione per la salute della nostra pelle. Pochi semplici accorgimenti possono fare la differenza tra una stagione spensierata e spiacevoli infezioni. La dermatologa Laura Colonna ci ricorda come proteggersi efficacemente, evitando rischi e godendosi al massimo il sole, la sabbia e l'acqua salata. Ecco i consigli per una vacanza serena e sicura.

L a sabbia calda, l’acqua salata, le docce pubbliche e perfino i massaggiatori improvvisati: in spiaggia, la pelle è esposta a molti rischi. Lo ricorda la dermatologa Laura Colonna, responsabile del Centro di Dermatologia Rigenerativa e Immunologica (CEDRI) dell’IDI di Roma, intervistata dall’ ANSA. Le infezioni piĂą comuni sono micosi, dermatiti, follicoliti e batteriosi, come l’impetigine. Questa colpisce soprattutto i bambini ed entra attraverso piccole ferite, provocando vescicole purulente. Uno dei pericoli principali è rappresentato dalla camminata a piedi nudi su sabbia o scogli. Un gesto che molti fanno senza pensarci, ma che può favorire microtraumi e tagli. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Pochi e semplici accorgimenti per godersi le vacanze senza la paura di prendersi qualche infezione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Camminare col caldo: 10 segreti per non stare male d’estate; Tumore al seno: da esperte consigli per ritornare in bikini durante l’estate; Allergie respiratorie, i consigli dell’esperto per godersi la primavera fuori e dentro casa.