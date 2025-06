Playout Serie B ufficiali date e orari Ma va atteso il Tribunale Federale

La Serie B si appresta a vivere momenti di tensione e suspence, con le date ufficiali dello spareggio Sampdoria-Salernitana confermate per il 15 e 20 giugno. Tuttavia, l’incertezza regna sovrana: l’attesa per il ricorso campano al Tribunale federale, con udienza fissata per venerdì 13, potrebbe ancora cambiare le carte in tavola. Restate sintonizzati: il futuro di questa avvincente sfida è ancora tutto da scrivere.

La Lega ha ufficializzato lo spareggio Sampdoria-Salernitana: si gioca il 15 e 20 giugno. Resta l'attesa per il ricorso campano al Tribunale federale: udienza venerdì 13. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Playout Serie B, ufficiali date e orari. Ma va atteso il Tribunale Federale

In questa notizia si parla di: tribunale - federale - playout - serie

Brescia, ora è ufficiale: società deferita al Tribunale Federale della Figc - Brescia è ora ufficialmente deferita al Tribunale Federale della FIGC, insieme al Trapani e ai loro rappresentanti, per alcune violazioni amministrative.

CAOS SERIE B, SALERNITANA: IL TFN ACCOGLIE L'ISTANZA DEI GRANATA. PLAYOUT CON LA SAMPDORIA IN DUBBIO di Redazione ForzaPalermo.it Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto la domanda cautelare di sospensione dei playout inoltrata Partecipa alla discussione

Caos Serie B. La Salernitana ricorre al Tribunale Federale Nazionale per il blocco dei playout, se ne discute il 13 giugno https://ondanews.it/caos-serie-b-la-salernitana-ricorre-al-tribunale-federale-nazionale-per-il-blocco-dei-playout-se-ne-discute-il-13-giugn Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Playout Serie B, la Salernitana non ci sta: presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale; Il playout di Serie B si gioca? Accolta l’istanza della Salernitana: Sampdoria in attesa, gli scenari possibili; Caos Serie B, il TFN accetta la cautelare della Salernitana: playout con la Sampdoria a rischio rinvio.

Playout Serie B, la Salernitana non ci sta: presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale - Dopo l'estinzione del ricorso del Brescia dichiarata dalla Corte d'Appello contro la penalizzazione che l'ha portata alla retrocessione, la S ...

Serie B, altro ribaltone: il Tfn accoglie il ricorso della Salernitana, i playout sono un rebus - Il Tribunale federale nazionale ha accolto la domanda cautelare del club granata, che chiedeva la sospensione dei playout e anche la B a 21 squadre.