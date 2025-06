Playout la Lega di B non molla | pubblicate date e accoppiamenti

La tensione nel campionato di Serie B non si placa: la Lega di B, in un colpo di scena inatteso, ha pubblicato le date e gli accoppiamenti dei playout, ignorando le indicazioni del TFN che aveva fissato la prima discussione per venerdì. Un gesto che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, lasciando aperti tutti i possibili scenari. Ecco tutti i dettagli, per capire come si svilupperà questa battaglia sportiva ancora più incerta.

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Con l’ennesimo colpo di teatro – o, se preferite, dando seguito al filotto di decisioni arbitrarie e d’imperio – la Lega di B finge di non tenere conto del parere del TFN, che ha fissato per venerdì la prima discussione sulle istanze presentate dalla Salernitana, e pochi minuti fa ha ufficializzato la classifica “aggiornata” di serie B e – sic! – il nuovo accoppiamento dei playout, ripescando di fatto la Sampdoria e fissando al 15 giugno (a Marassi) la data del match d’andata. È una prova di forza della Lega di B che, è bene ricordarlo, si avvia su un pericoloso ed accidentato percorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Playout, la Lega di B non molla: pubblicate date e accoppiamenti

