Pizzicati due ladri di monetine alle fontane di piazza Navona e piazza di Spagna

Due ladri di monetine sono stati pizzicati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, sorprendentemente tra i turisti nelle iconiche fontane di Piazza Navona e Piazza di Spagna. Una scoperta che dimostra come il furto di piccoli tesori possa avvenire anche in luoghi di grande afflusso e bellezza. La vicenda mette in luce l'importanza della vigilanza continua per preservare la magia di questi siti storici.

La scoperta degli agenti della polizia locale di Roma Capitale: presi tra i turisti

