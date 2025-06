Pizzaballa esterrefatto dalla situazione a Gaza | Condotta del governo israeliano inaccettabile

Il Patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa, esprime il suo shock di fronte alla drammatica realtà di Gaza, condannando fermamente le azioni del governo israeliano. La crisi umanitaria nella Striscia si aggrava giorno dopo giorno, segnando un capitolo di sofferenza e violenza senza precedenti. È ora di ascoltare queste voci e riflettere sulle conseguenze di un conflitto che non lascia spazio a nessuna giustificazione.

“La situazione a Gaza resta disastrosa, drammatica, disumana“. Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, ha rotto il muro di silenzio nei confronti di quanto sta accadendo nella Striscia, condannando duramente la strage e il dolore che ormai da quasi due anni è inflitto al popolo palestinese. Il fragore, il boato e la devastazione portata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pizzaballa esterrefatto dalla situazione a Gaza: “Condotta del governo israeliano inaccettabile”

Il Cardinale Pizzaballa a Rainews24: "L'Italia è impegnata, ma io resto esterrefatto dalla disumanità d'Israele a Gaza". "Antisemitismo? Basta usare i soliti slogan, c'è una deriva incomprensibile di odio allargata a tutto il Medioriente" Partecipa alla discussione

