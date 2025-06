Più treni e meno camion per gli scarti della lavorazione del marmo

Mi.Gra, società Benefit del Gruppo Kerakoll dedicata alla valorizzazione sostenibile degli scarti minerali delle cave di marmo nelle Alpi Apuane, presenta con orgoglio la sua prima relazione di impatto per il 2024. Questa tappa significativa conferma l’impegno concreto di ridurre i trasporti e l'impronta ambientale, promuovendo un ciclo virtuoso nel settore minerario. È un passo avanti verso un futuro più verde e responsabile, che dimostra come l’innovazione possa fare la differenza.

Mi.Gra, società Benefit del Gruppo Kerakoll attiva nella valorizzazione a fini industriali degli scarti minerali derivanti dalle lavorazioni delle cave di marmo nelle Alpi Apuane, ha presentato la sua prima relazione di impatto relativa all’anno 2024. "Coerentemente con l’impegno preso nel febbraio 2024, quando Mi.Gra è diventata società benefit – affermano i responsabili della società – la realizzazione di questo documento sancisce un ulteriore impegno concreto verso la valorizzazione del territorio, la promozione di pratiche sostenibili e il benessere delle comunità locali". Riguardo all’ambiente, il recupero efficiente dei materiali di scarto è stato possibile attraverso il progetto di trasporto intermodale, avviato nel 2011, che ha portato ad avere una nuova tratta ferroviaria attiva, la terza, fra Pieve San Lorenzo e lo scalo di Dinazzano, vicino agli stabilimenti Kerakoll di Sassuolo (Modena) e Rubiera (Reggio Emilia). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Più treni e meno camion per gli scarti della lavorazione del marmo

