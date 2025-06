Più risorse per le vittime di reato | il comune rifinanzia il fondo

Il Comune di Modena dimostra ancora una volta il suo impegno a favore di chi ha subito un reato, rifinanziando con 10.000 euro il Fondo di risarcimento per le vittime. Un gesto concreto che rafforza il sostegno, la vicinanza e la tutela delle persone più vulnerabili. L’obiettivo è creare una comunità più sicura, coesa e solidale, dove nessuno si senta solo di fronte alle difficoltà .

Il Comune di Modena rifinanzia con ulteriori 10.000 euro il Fondo di risarcimento a sostegno delle vittime di alcune fattispecie di reato, confermando l'impegno dell'Assessorato alla sicurezza urbana integrata e alla coesione sociale a garantire vicinanza, protezione e un supporto concreto ai.

"Apriremo uno sportello per le vittime di reato" - Il sindaco di Reggio, Marco Massari, annuncia l'apertura di uno sportello di supporto psicologico per le vittime di reato, simile a quello di Modena.

